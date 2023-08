Sulla mancata cattura del lupo, il Cospa (Comitato allevatori) presenta una denuncia al Commissariato di Vasto

Cose incredibile stanno accadendo nel comune di Vasto anzi nella nostra amata regione Abruzzo. I vertici vengono delle forze dell’ordine escono fuori come i funghi. Oggi finalmente il lupo killer poteva essere catturato perché era finito dentro un vivaio, dove sono intervenute le forze di polizia del commissariato di Vasto, protezione civile e carabinieri forestali, purtroppo all’arrivo del “nuovo comandante” che è anche Veterinario ha subito ordinato il rilascio del Lupo.

Tanti soldi spesi inutilmente per tavoli tecnici, trappole, lacci e foto trappole per il monitoraggio dell’animale, con tre mesi non è stato possibile catturalo e ora che ne avevano l’occasione è stato liberato dal nuovo comandate. Oggi si legge sui quotidiani online accuse degli uni contro gli altri mentre il lupo è libero di continuare sul litorale abruzzese, ma la cosa che più ci fa incazzare è l’intervento dell’ormai famoso veterinario fuori dal confine dell’area parco, non di sua competenza ma della regione e provincia. La polizia perché non ha proceduto all’arresto per disturbo ad operazione di soccorso che si arroga di decidere a prendere decisione che non aspettano all’ente parco?

Adesso diciamo basta e domani sarò al commissariato di vasto a presentare una denuncia che spara nel mucchio cercando si fare bersaglio.

Ofena,22/08/2023