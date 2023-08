DOMENICA 27 AGOSTO VASTO PROTAGONISTA DI LINEA VERDE ESTATE SU RAI 1

Domenica 27 agosto alle ore 12:20 su Rai1 Vasto sarà protagonista del programma Linea Verde Estate, condotto da Angela Rafanelli e Peppone Calabrese. Nel corso della puntata, nel segmento dedicato alla nostra città sarà possibile apprezzare la bellezza della Riserva di Punta Aderci, la Via Verde e scoprire come funziona il trabocco, antica macchina da pesca. Spazio anche all’aspetto storico e culturale di Vasto con una lunga carrellata di immagini del centro storico. E poi l’immancabile brodetto con il pomodoro mezzotempo.

“Ancora una volta la bellezza di Vasto, dei suoi monumenti e la tradizione hanno suscitato l’interesse di un programma televisivo. La puntata è stata registrata a luglio e sono orgoglioso

di poter affermare che - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - ad ogni programma riusciamo sempre ad aggiungere un nuovo tassello per promuovere Vasto. Questa volta grande

spazio è stato dedicato alla Via Verde, originale pista ciclabile che sono certo conquisterà gli appassionati delle due ruote che non ancora conoscono questa parte d’Abruzzo”.

“La puntata di Linea Verde Estate - ha aggiunto l’assessore al Turismo Licia Fioravante - sarà una grande occasione di promozione turistica per Vasto e magari contribuirà a suggerire il

nostro territorio come meta delle vacanze per coloro che partiranno a settembre. Invito tutti domenica prossima a guardare il programma per apprezzare anche in tv con immagini

spettacolari la nostra bellissima città”.