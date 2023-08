Stasera il concerto estivo della Corale Città di San Salvo

Si terrà questa sera, alle ore 21, il concerto estivo della Corale Città di San Salvo patrocinato dal comune, nella location di Piazza Papa Giovanni XXIII.

La corale, creata nel 1981, è da decenni una realtà consolidata e in costante sviluppo. Ha partecipato a vari concorsi nazionali, distinguendosi per il repertorio eseguito, che comprende brani lirici, sacri e appartenenti a famosissime colonne sonore, come “Vita nostra” di “Mission”, di Ennio Morricone.

La serata sarà densa di colpi di scena. Innanzitutto, il concerto sarà eseguito indossando abiti in stile 1700-1800.

Anche il repertorio previsto è vario e originale.

Verranno proposti brani lirici, come il “Nessun dorma”, classici napoletani, come “O surdato ‘nammurato” e anche successi italiani quali: “Un amore così grande” di Claudio Villa, “Volta la carta” di Fabrizio De Andrè (accompagnata dal rondò), il medley “Il Pescatore” e diversi brani di Francesco Guccini ed Ennio Morricone.

A dirigere la corale sarà il carismatico e talentuoso maestro cupellese Angelo Tristani, che da anni si distingue per le sue interpretazioni originali in vari stili musicali e la sua capacità di unire il genere classico con il beat.

Il coro si avvarrà del supporto del pianoforte di Paride Romilio e della tromba e chiarina medievale di Ulisse Boschetti.

Pronti e allo stesso tempo emozionati a poche ore dall’evento, il maestro e i coristi ringraziano già da ora l’amministrazione comunale e gli sponsor.