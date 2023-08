IL PRODOTTO TOPICO RIUSCITO ANCHE AL BIVIO DI DOGLIOLA

Sono passati dieci anni da quel primo evento a Vasto nel lontano 2014. Dieci anni e ventisei impegnativi eventi estivi in undici località diverse di due Regioni (Abruzzo e Molise) e tre Province (Chieti, Isernia e Campobasso): Vasto (3 volte), Agnone (6 volte), Casalbordino (6 volte), Lentella (1 volta), Montenero di Bisaccia (1 volta), San Martino in Pensilis (1 volta), Casacanditella (1 volta), Pollutri (1 volta), San Salvo Marina (tre volte), San Salvo centro (due volte) e Dogliola (1 volta). Centinaia e centinaia di affezionati amici che ci hanno seguito ed anche lasciato, come accade ad ogni fenomeno sociale che parte dal basso e coinvolge le comunità locali. Trenta giornate complessive (a San Salvo Marina l’evento è stato ripetuto per più giorni consecutivi). Tutti riusciti: solo in uno abbiamo avuto meno gente del solito, a causa di un problema serio capitato al sindaco dell’epoca. Presentati e degustati centinaia e centinaia di prodotti topici che si sono via alternati.

L’ultimo evento, quello del 7 e 8 agosto 2023, tenutosi solo l’8 a causa della pioggia il primo giorno, era una vera e propria scommessa. Farlo in una zona industriale di una piccola comunità di 311 abitanti (fonte Wikipedia) non garantiva il successo, che invece c’è stato, con quasi tutti i produttori contenti per aver smerciato tutte le porzioni e con tanta gente altrettanto contenta per aver passato una serata in allegria, aver conosciuto topicità finanche dell’Ucraina, Pakistan e Tunisia e aver fatto divertire i bambini ai gonfiabili di Lellone.

Se fosse andato male avrei valutato seriamente di fare un saggio finale di questi dieci anni di ricercazione, con la chiusura della ricerca e della valorizzazione dei prodotti topici. Ma visto che è andato bene: continua il mio impegno di organizzatore e di studio della sociologia delle tradizioni alimentari nelle società agropastorali, con innovazioni e trasformazioni da parte dei produttori dell’oggi.

A tale scopo formulerò una proposta per il futuro, che illustrerò quando, agli inizi di settembre, premieremo i vincitori di questa edizione. Al momento sto elaborando i voti delle due giurie: quella nominata dal sindaco composta da Giovanni Giammichele, Peppino Masciulli, Lino Giangiacomo, Tiziana Magnacca ed Ernano Marcovecchio e quella nominata da me composta dagli sponsor Fabio Raspa e Mario D’Angelo e dai collaboratori Antonio Napolitano e Claudio Di Vincenzo.

Ringrazio per la indispensabile collaborazione tutti i partecipanti (avventori e produttori), Franco D’ Alò (primo collaboratore), i Carabinieri di Fresagrandinaria, l’azienda di Tonino Sisti, la Protezione civile Cb San Vitale e naturalmente il Comune di Dogliola, i dogliolesi e i miei famigliari, ciascuno dei quali ci ha aiutato come ha potuto.