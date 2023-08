Un'affascinante giornata a Montorio nei Frentani

Alla scoperta del borgo tra storia, arte e suoni Montorio nei Frentani

Ieri, nella pittoresca cornice di Montorio nei Frentani, si è svolta l'annuale manifestazione "Noi...Artisti di questa Terra", con una particolare attenzione dedicata al tema "VIVEREILBORGO". Una giornata che ha permesso ai presenti di immergersi nell'affascinante storia e nell'architettura di questo incantevole borgo molisano. L'evento è stato reso ancor più speciale grazie alla presenza dell'Architetto Franco Valente di Venafro, noto storico dell'arte e cittadino onorario di Montorio nei Frentani. Valente ha tenuto una suggestiva lectio magistralis ,durante la quale ha condotto i numerosi visitatori in un viaggio attraverso il tempo, svelando i segreti e le bellezze che caratterizzano questo affascinante luogo.

Attraverso un coinvolgente racconto, Franco Valente ha illustrato l'intreccio tra le famiglie feudatarie di Montorio, tra cui spiccano i nomi illustri dei di Capua, Grimaldi ed Acquaviva. I presenti hanno seguito con estasi e attenzione ogni parola, testimoniando il profondo coinvolgimento e l'apprezzamento attraverso lo stemma dipinto nel quadro dell'Annunciazione, un riferimento simbolico alle tre famiglie che hanno plasmato la storia di questo luogo. Uno dei momenti culminanti è stato il percorso illustrativo degli elementi storici ed architettonici che caratterizzano Montorio nei Frentani. Franco Valente ha guidato i visitatori attraverso le strade acciottolate del borgo, offrendo una panoramica affascinante delle testimonianze del passato. In particolare, ha fatto risplendere l'attenzione sulla chiesa dell'Assunta, dove è custodito un autentico capolavoro dell'arte europea: il quadro "L'Annunciazione" di Teodoro D'Errico, dipinto su tavola poco prima del 1580. Un'altra opera dello stesso artista, dedicata all'Assunzione di Maria, ha affascinato i presenti, rivelando ulteriori sfumature dell'abilità artistica di D'Errico. Durante la giornata, il Sindaco di Montorio, Pellegrino Nino Ponte, ha fatto una sorprendente aggiunta all'esperienza dei partecipanti. Ha condotto i presenti nella chiesa SS Assunta, dove ha svelato un tesoro sonoro nascosto dietro l'altare maggiore: "La Ciarancella", uno strumento liturgico che ha riempito l'aria di melodie suggestive, immergendo i visitatori in una dimensione sonora altrettanto affascinante della storia del borgo. La giornata si è conclusa in modo delizioso, con un'esperienza enogastronomica autentica. Verso le 20:30, nella suggestiva piazza Monsignor Tria, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di degustare vini pregiati e prodotti tipici locali, un vero e proprio viaggio nei sapori e nei profumi della tradizione molisana. La serata è poi proseguita con un concerto magico: alle 21:30, Michele Falasca, accompagnato dal suo vibrafono, ha aperto il concerto degli "TINTILIA SOUND", regalando ai presenti un'esperienza musicale unica. lIa giornata dedicata al tema "VIVERE IL BORGO" a Montorio nei Frentani si è rivelata un vero e proprio viaggio nel tempo e nell'arte, guidato con passione e maestria dall'Architetto Franco Valente. Un'occasione straordinaria per scoprire e apprezzare le radici storiche e culturali di questo borgo molisano, immergendosi in un'atmosfera di emozione, ammirazione e, grazie alla sorpresa del Sindaco Nino Ponte, anche di suoni antichi e avvolgenti.