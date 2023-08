La notte che verrÃ 

Qualche giorno fa ho dato un'occhiata al volantino della manifestazione intitolata "Nottambula", la quale per qualche anno, per ragioni sconosciute ai comuni mortali, non si è svolta.

Quest'evento si svolge per le vie del centro cittadino, dalla sera al mattino seguente con una serie di spettacoli e "coinvolgendo" numerose attività commerciali. A quanto pare però la parte di Corso Garibaldi, arteria che arriva al cuore della nostra città, al monumento simbolo della nostra San Salvo, alla tanto cantata Porta della Terra, è stata esclusa!

Molti sono gli esercizi che potevano dare il loro prezioso contributo: bar, ristoranti, pasticcerie... e perché no anche un calzolaio! Tutte attività di un certo valore storico e di grande importanza per quanto riguarda la qualità di quello che offrono. Alcuni titolari hanno chiesto il motivo di questa scelta ad alcuni organizzatori, i quali hanno risposto di non aver coinvolto nessuno! Questa è una cosa molto grave perché gli eventi si creano per far unire e far crescere una comunità, cercando collaborazione, creando coesione per una proficua coesistenza. Quest'attegiamento crea ancor di più uno squarcio tra i commercianti e quest' amministrazione sorda, vanificando tutti gli sforzi utili alla crescita economica del tanto martoriato centro!

Non è questione di Destra o Sinistra, ma di umiltà! Siamo nati grazie ad una relazione, siamo nati quindi per cercare relazioni, non siamo nati per essere SOLI! Quindi se non cercate collaborazione, di chi è la festa? Serve a dare solo visibilità a qualcuno? Serve solo a fare curriculum per volantini elettorali? Spero di sbagliarmi, ma soprattutto spero che poniate rimedio a questa grave mancanza.