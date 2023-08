Abbraciamoci e Nottambula, si accendono le notti d’estate a San Salvo

Il 12 e il 13 agosto si accende le notti a San Salvo con “Abbraciamoci” e “Nottambula”. Due intense serate riservate ai giovani e alle famiglie organizzate dalla New Generation con il patrocinio ella Città di San Salvo.

Sabato 12 agosto la Villa comunale accoglierà la seconda edizione di Abbraciamoci con lo street food e la street art, un connubio di artisti, gusti e sapori con stand aperti dalle ore 19:30. Domenica 13 agosto ottava edizione nel centro cittadino di Nottambula con special guest Alberto Farina. Molto ricco il contenitore di eventi con la partecipazione della Holi Dance Company, di Sky Robot, del suono inconfondibile di Elpy Sax, tanti gli artisti di strada, dj set, giochi e street band. In particolare Nottabula si caratterizzerà quest’anno per la sensibilizzazione e informazioni legate alla prevenzione e la donazione con i punti informativi della Croce rossa italiana e l’Avis comunale di San Salvo.

“Il calendario delle manifestazioni estive – afferma l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Elisa Marinelli – è stato pensato per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti. Oltre ai tanti appuntamenti culturali abbiamo previsto i due contenitori di Abbraciamoci e Nottambula che confermeranno la validità degli organizzatori di promozione e di aggregazione nella città”.

Per tutti gli appassionati ad Abbraciamoci e Nottabula sarà presente il Vespa Club di San Salvo per lo scooter simbolo di un’epoca dell’abruzzese Corradino D’Ascanio. A partire dalle ore 19:00 sarà attivo il servizio navetta da San Salvo Marina con le fermate previste al Bar Meeting, al Beat Cafe,in corrispondenza dei lidi Playa Hermosa, Cocorito e Le Marinelle.

“Ospitiamo con piacere i due appuntamenti di questo fine settimana nella villa comunale e nel centro cittadino. Ancora due serate che animeranno la città grazie all’esperienza della New Generation. Siamo certi che saranno un piacevole richiamo per i giovani e le famiglie del territorio. San Salvo, come sempre, si dimostrerà accogliente” dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis, che ha firmato un’ordinanza con la quale dispone in occasione dell’evento “Abbraciamoci” il divieto vendita e somministrazione di bevande in bottiglia o in