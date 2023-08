"Noi... Artisti di questa Terra" a Montorio nei Frentani, serata di Eccellenze ed Emozioni

Montorio nei Frentani, 10 agosto - Nella suggestiva cornice del pittoresco paese molisano di Montorio nei Frentani, si è svolta con grande successo la 27° edizione di "Noi... Artisti di questa Terra". L'evento, curato magistralmente da Marco Molino, ha riunito una variegata folla di appassionati e illustri personalità, celebrando le straordinarie eccellenze artistiche e culturali della regione.

La serata è stata presentata con charme e maestria dal brillante conduttore Marco Molino, affiancato dall'affascinante attrice Barbara Petti, entrambi guidando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l'universo artistico molisano. Ad accogliere gli ospiti e a sottolineare l'importanza dell'evento è stato il Sindaco di Montorio, Nino Ponte.

Tra gli ospiti di rilievo che hanno dato lustro all'evento, si sono distinti tanti sindaci di comuni del Molise tra questi il Sindaco di Riccia, di Larino, di San Martino e di Montelongo. In rappresentanza della Regione Molise, Gianluca Cefaratti, Vice Presidente del Consiglio Regionale e Assessore Regionale alle Politiche Sociali. La presenza di queste figure di spicco ha sottolineato l'importanza culturale e sociale dell'iniziativa.

Nonostante la minaccia di pioggia, il pubblico numeroso ha affluito in massa, dimostrando un vivo interesse per la serata. Le prime note della sigla hanno dissipato ogni tensione, preparando il terreno per un'esperienza indimenticabile. Barbara e Marco hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici espressioni artistiche del Molise, offrendo una panoramica delle straordinarie opere e talenti locali.

Il punto culminante della serata è stato l'attesissimo spettacolo di Paolo Belli, uno showman completo che ha conquistato e coinvolto il pubblico con la sua energia contagiosa. Grazie alla guida esperta di Paolo Belli, il pubblico è diventato protagonista attivo, contribuendo a creare un'atmosfera di festa e partecipazione. Il momento clou è stato pervaso da emozioni intense e divertimento travolgente, culminando in una standing ovation calorosa e sentita.

Come da tradizione degli ultimi ventisette anni, la serata è stata anche l'occasione per premiare le eccellenze molisane e non solo. Tra i premiati di quest'anno, spiccano: