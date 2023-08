Partiti a Casalbordino i lavori di adeguamento dello stadio comunale in Via San Sebastiano

Sono cominciati i lavori di adeguamento dello stadio comunale in Via San Sebastiano a Casalbordino, con l’aumento della capienza del numero degli spettatori, efficientamento energetico, revisione delle strutture portanti degli spogliatoi, nuovi servizi igienici per il pubblico, e manutenzioni importanti.

“La finalità dell’intervento progettuale - spiegano il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Carla Zinni e l’Assessore alla manutenzione Amerigo Tiberio - è quella di adeguare l’impianto sportivo per l’ottenimento dell’agibilità. L'intervento, oltre a consentire l'aumento di capienza per il numero di spettatori la cui previsione attuale è fino a 100, migliorerà la qualità dell’impianto sportivo e ci consentirà di ottimizzare i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso interventi di efficientamento energetico, con illuminazione a led. In sostanza - continuano - l' agibilità ottenuta comporterà un numero di posti a sedere complessivo di 536 unità”.

Zinni e Tiberio scendono nello specifico: “I lavori riguardano la revisione delle strutture portanti degli spogliatoi, l’integrazione della recinzione esistente in via Petrarca a protezione del traffico e dei residenti sia durante gli allenamenti che durante l’attività agonistica; la manutenzione straordinaria di parapetti delle scale e dei ballatoi; la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico; la creazione di una seconda uscita di sicurezza che consenta l’adeguamento a norma; la realizzazione di un secondo blocco di servizi igienici; la revisione e manutenzione di infissi e maniglioni delle uscite di sicurezza; la realizzazione di nuova uscita di sicurezza su Via Dante Alighieri; la realizzazione di un percorso pedonale su area verde adiacente la zona spettatori; la sostituzione delle sedute esistenti della tribuna coperta; l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione”.

“A lavori ultimati - conclude il Sindaco Filippo Marinucci - l’impianto sportivo godrà di una maggiore fruibilità e favorirà decisamente il rilancio in termini di offerta di servizi per lo sport per l’intera comunità”.