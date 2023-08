Alberto Pellai e Mirfet Piccolo vincono a pari merito la prima edizione del Premio Letterario Emily " I mille volti della violenza"

Terzo posto per “La sponda oltre l'inferno” di Younis Tawfik Le note del brano Sally cantate da AngelicaLeporini hanno aperto la serata dedicata alla cerimonia di premiazione del

Premio Letterario Emily “ I mille volti della violenza”, svoltasi in piazza Garibaldi a Cupello, a partire dalle ore 21 circa.

La conduzione impeccabile di Virginio Di Pierro, Direttore Artistico del Premio, e del giornalista del TG3 Abruzzo Nino Germano , ospite d'onore della serata, con la complicità di un bel carico di emozioni, orgoglio, soddisfazione e gratitudine, hanno dato vita a una cerimonia che ha visto alternarsi sul palco, uno dopo l’altro, tutti gli “attori” che in questi mesi di Premio, come tante tessere di uno stesso splendido mosaico, hanno contribuito a rendere la prima edizione del concorsoun grandioso capolavoro fatto di sinergia, passione, sensibilità, cura. La dimostrazione che “quando tanti individui condividono un obiettivo comune non può non raggiungersi il successo”, come ha dichiarato Teresa Maria Di Santo, presidente dell’ Associazione Emily Abruzzo e del Comitato Direttivo del Premio dalla cui mente ed entusiasmo nasce questo concorso letterario.

Dopo i saluti del sindaco di Cupello Graziana Di Florio, che si è detta “orgogliosa per il paese e speranzosa che quella appena conclusasi possa essere trampolino di lancio di tante altre edizioni a venire”, la Di Santo ha ripercorso le tappe dell’“avventura Premio Emily” - promosso da Emily Abruzzo e Unione Nazionale Vittime - e dopo aver ringraziato Comitato Direttivo, Giurati (tecnici e giovani), Autori, Sindaco e Amministrazione comunale, Sponsor e tutti coloro che hanno creduto nel Concorso Letterario, ha lasciato il posto al momento centrale della serata: la presentazione dei tre libri finalisti a opera dei componenti della Giuria di qualità.