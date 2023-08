A Cupello gli eterni ragazzi del â€˜73

Ci sono amicizie che, nate in tenera età, tra i banchi di scuola o tra le strade di una piccola comunità, non vengono intaccate dalle intemperie del tempo e resistono dopo decenni. Hanno la capacità di evolversi e non si spengono mai, perché a tenerle unite è un legame forte di affetto e stima reciproca. È questo il caso della classe 1973 di Cupello, che in questa calda domenica di agosto si è riunita per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni.

In mattinata, prima di recarsi tutti insieme a pranzo, gli eterni ragazzi del ‘73 hanno partecipato a una funzione religiosa presso la Chiesa della Natività di Maria Santissima, officiata dal parroco di Cupello, Don Nicola Florio. Nel corso della benedizione, sono stati ricordati gli amici Lucia Ricciardi, Silvio De Pascalis e Antonio Travaglini, scomparsi prematuramente. È al loro ricordo che i nati del ‘73 vogliono dedicare questa giornata, certi della loro presenza e protezione dal cielo.

Esprimiamo le nostre felicitazioni a tutti i neo cinquantenni di Cupello e auguriamo loro di vivere questo e altri traguardi insieme, nel segno di quell’amicizia che li unisce da sempre e che non finirà mai.