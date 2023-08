Alle Regionali Abruzzo il Partito di Renzi col M5S non puÃ² avere nulla a che fare

Purtroppo mi tocca smentire la stampa ancora una volta. Per quanto riguarda il M5S Abruzzo il lavoro comune con altre forze progressiste, sul Programma, ci soddisfa.

Ci soddisfa anche questa unione di intenti per la metodologia di scelta del candidato Governatore che non può essere espressione di una sola forza ma collante di tutti.

Sul perimetro politico le difficoltà sono tante e ognuno deve cercare di fare qualche passo indietro per permettere ad un eventuale Patto per l'Abruzzo di farne molti in avanti.

Ma certamente, per quanto ci riguarda e come già più volte comunicato agli altri, il Partito di Renzi con noi non può avere nulla a che fare.

Se Patto per l'Abruzzo deve essere, sicuramente, l'eventuale nostra presenza, corrisponde ad una esclusione, senza se e senza ma, di Italia Viva.

Spero di essere stato chiaro. Per tutti noi e per tutta la stampa che continua a millantare il contrario.

PS: il M5S in Abruzzo sta percorrendo anche la strada solitaria. Certamente non saremo noi a bloccare una speranza per un Patto ma, resta inteso, se il Patto, al termine delle trattative, non ci soddisferà, correremo soli a testa alta e senza paura. La maturità di tentare un'alleanza la abbiamo ma l'identità del MoVimento non è messa in discussione.