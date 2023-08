I Sentieri dell'Anima nel Cuore di Montorio nei Frentani - Rossella de Magistris Presenta “TRATTURO”

Nel pittoresco borgo molisano di Montorio nei Frentani, con la sua popolazione di poco più di 350 abitanti, si è rivelata ancora una volta la sua straordinaria capacità di organizzare un'estate vivace e coinvolgente, animata da una serie di eventi culturali e ludici. Un esempio di questa eccellenza è stato il recente incontro tenutosi oggi pomeriggio nella suggestiva cornice di Piazza Monsignor G. A. Tria ed all’ombra della Chiesa dell’Assunta, alla presenza del Sindaco Pellegrino-Nino Ponte, che ha rivolto i suoi saluti ai presenti per la presentazione del libro "TRATTURO", scritto da Rossella de Magistris.

L'evento è stato moderato da Bruno Zappone ed ha visto la partecipazione attiva della stessa autrice, Rossella de Magistris, insieme a personalità di spicco come Rocco Cirino, Pardo di Paolo e Alfredo Mancini. L'occasione ha offerto una profonda immersione nella valorizzazione dei Tratturi e nella loro lettura multidisciplinare, regalando al pubblico un'esperienza poetica e culturale senza precedenti.

Attraverso le pagine del suo libro 'TRATTURO', Rossella de Magistris ci guida in un'odissea di poesia e riflessione lungo gli itinerari dei corridoi ecologico-escursionistici, esplorando l'etica della civiltà agro-pastorale. I versi del libro, arricchiti da evocative immagini, tracciano un autentico viaggio attraverso le risorse paesaggistiche e umane della cultura transumante, un retaggio millenario che ha profondamente plasmato l'identità del Molise. La scrittura di Rossella de Magistris, già riconosciuta per il suo trattamento del tema del cammino in precedenti raccolte poetiche, ha ora imboccato una strada tangibile e concreta, seguendo i sentieri dell'anima lungo il percorso dei tratturi.

Le poesie e i disegni si lanciano in un'esplorazione del paesaggio, rivelando gli aspetti legati ai piccoli centri e alle sottili sfumature dei sentimenti umani. La transumanza, radicata nel mondo contadino, emerge come fonte di tradizioni e valori che hanno influenzato l'economia e la dinamica sociale del Molise. Questa connessione con le radici del territorio e della comunità trova ulteriore risalto nella mostra 'Tratturi: ethos e paesaggio', curata dall'illustratrice Antonietta Aida Caruso, in stretta relazione con il libro.

Nel 2019, la transumanza è stata inserita dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, riconoscendo il valore di questa millenaria pratica attraverso una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia. Partire, tornare, anno dopo anno, un millennio dopo l’altro, uomini e animali, la natura come una seconda pelle, accordandosi al canto inconfutabile delle stagioni. L'UNESCO ha lodato la transumanza come "un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla rapida globalizzazione, che ha contribuito in modo significativo a modellare il paesaggio naturalistico."

I tratturi, essendo stati dichiarati di interesse archeologico, godono di una protezione legale in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e ai decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983. In quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono beni demaniali, ai sensi degli artt. 822 e 824 del codice civile e sono inalienabili per effetto del disposto dell’art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.

Il critico Giuseppe Napolitano, autore della prefazione, descrive la poesia di Rossella de Magistris e i suoi disegni come "un dono per chi sa avvicinarsi e gustarne gli aromi, i sapori nascosti, in un mondo sospeso sulla pagina, giocato come un puzzle pazientemente ricomposto". Queste parole riverberano la profondità dell'opera di Rossella, che invita i lettori a intraprendere un viaggio mentale e spirituale, un nuovo percorso che svela un mondo autentico e reale.

Il libro 'TRATTURO' di Rossella de Magistris è un tributo al patrimonio culturale e paesaggistico del Molise, un viaggio poetico tra i sentieri dell'anima e una riscoperta delle tradizioni che hanno plasmato questa terra unica. Attraverso il suo approccio multidisciplinare e coinvolgente, il libro e l'evento di presentazione dimostrano ancora una volta la capacità di Montorio nei Frentani di sorprendere e ispirare, facendo risplendere questa piccola comunità come faro culturale nel cuore del Molise.