La 56a Edizione della "Sagra delle Tolle" a Montorio nei Frentani - Un Successo culminato nelle Note e nei Sapori

Si è conclusa con grande entusiasmo la due giorni della rinomata "Sagra delle Tolle" di Montorio nei Frentani, giunta alla sua 56a edizione. Un'esperienza culinaria e culturale che ha saputo catturare il cuore dei presenti e che rimarrà impressa nei ricordi della comunità locale. Le serate del 12 e 13 agosto hanno visto un'affluenza straordinaria di pubblico, culminata nell'esaurimento anticipato delle Tolle, le pannocchie di granturco protagoniste indiscusse dell'evento. I visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi in un mondo di sapori genuini e tradizioni locali, grazie allo stand gastronomico che ha proposto una varietà di prelibatezze tipiche della regione. Tra queste delizie si sono distinti:

Tolle Bollite: La semplicità e il gusto autentico delle tolle bollite hanno affascinato i palati di grandi e piccini.

Tolle Arrostite: La maestria culinaria nella preparazione delle tolle arrostite ha regalato un connubio di croccantezza e sapore.

Arrosticini: Un piatto classico che ha saputo conquistare tutti con la sua irresistibile combinazione di carne e spezie.

Panini con Salsiccia e Wurstel: Un'esplosione di sapori tra pane fresco e salsiccia succulenta.

Panino del Mietitore: Un omaggio alla tradizione contadina, con ingredienti che evocano i raccolti delle stagioni.

Vino e Birra: Il connubio tra il vino locale e una birra fresca ha completato l'esperienza culinaria.

Le serate non sono state solo un'occasione per deliziare il palato, ma anche per divertirsi e socializzare. L'atmosfera è stata allietata da esibizioni musicali coinvolgenti: "Diego e Alessio Show Bacco per Bacco" hanno regalato momenti di spensieratezza e allegria, mentre il "Duo Cane In Concerto" ha incantato il pubblico con le loro melodie. Tra gli ospiti illustri che hanno onorato la Sagra delle Tolle con la loro presenza, spiccano l'ex senatrice Paola Taverna e il suo collega Gianluca Castaldi. Accompagnati dal Sindaco Nino Ponte, hanno scelto di condividere il piacere dei sapori locali e di sollevare un bicchiere di vino in un brindisi all'arte culinaria e alla tradizione. La 56a edizione della "Sagra delle Tolle" ha dimostrato ancora una volta la forza unica delle tradizioni locali nel creare momenti di gioia e condivisione.

Montorio nei Frentani si conferma un luogo in cui cultura, gastronomia e intrattenimento si fondono per dare vita a un'esperienza memorabile, che rafforza i legami della comunità e incanta i visitatori.