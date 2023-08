CHE CASINO CHE Ãˆ SCOPPIATO QUAGGIÃ™

Premessa

Noi stiamo generalmente lontano dai pettegolezzi. Nel senso che non ci ficchiamo nelle altrui vicende. Ma se poi ci chiamano e ci dicono di scrivere... noi scriviamo.

I fatti

Alcuni operatori di street food, dopo due serate di magra, chiedono alla sindaca una proroga per le due sere successive. La sindaca dice loro che va bene e DISPONE la proroga, dando mandato al "suo" assessore delegato di consentire agli operatori di restare.

L' assessore, che non è quello che ha curato in precedenza le procedure (a San Salvo c' è un delegato alle attività produttive e uno agli eventi estivi del mare, che sono in lite tra di loro), dice che non va bene.

E chi la spunta tra la sindaca e il "suo" assessore? L' assessore. È come se tra un maresciallo e un appuntato comandasse l' appuntato.

Le deduzioni

Ma allora sarebbe stato meglio che la sindaca, se non in grado di mantenere l' impegno assunto, avesse detto: "non chiedete a me, ma rivolgetevi direttamente al mio superiore, ops assessore".

Noi non ce l' abbiamo con la sindaca, ma nel rispetto di ciò che rappresenta diciamo che i Suoi impegni vanno mantenuti oppure non assunti.

Molte volte la sindaca dice che non funziona il gioco di metterla "contro" la ex. E ci può stare, perché la ex è il capo indiscusso di tutto (o almeno di otto undicesimi del gruppo di maggioranza). Quindi può essere che la sindaca "conti" meno della ex. Ma non è un bel vedere se conta addirittura meno di un assessore (per quanto questa sia fricicarella).

E non è tutto, perché c' è chi dice che il concerto non sarebbe autorizzato. Noi non ci possiamo credere: mica possiamo pensare che l' Amministrazione della legalità (che si ispira a Falcone, Borsellino e Pertini) consenta un evento non autorizzato? Ma d' altra parte è vero che il Suap è chiuso fino al giorno 29 e non può quindi autorizzare, peraltro non si sa se è stata convocata

la Commissione del pubblico spettacolo. Infine, come non si sono assunti le responsabilità per lo street food, difficilmente si assumerebbero le responsabilità (penali) per un eventuale concerto senza i crismi della legalità...