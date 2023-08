Grande successo per il concerto del “Coro Uniti Alto Vastese”

Domenica 13 agosto, a Castiglione Messer Marino, si è tenuta una mostra di mestieri, arti e tradizioni organizzata dall’associazione culturale “I cori e le tradizioni”. All’interno della manifestazione ha riscosso grande successo il concerto del “Coro Uniti Alto Vastese”, di cui anche il presidente dell’associazione castiglionese, Felice Di Domenica, fa parte.

Il coro, nato recentemente, ha unito gruppi di cantori provenienti da varie comunità del territorio, come Palmoli, Fresagrandinaria, Lentella e San Salvo, ed è diretto dal talentuoso e carismatico maestro Angelo Tristani, originario di Cupello. È proprio lui ad aver voluto per la corale un repertorio vario, comprendente brani lirici, classici, napoletani e anche beat, e ad aver cambiato l’abbigliamento dei coristi, in stile 700-800 con entrate e brani con scenografie di rondò.

Alcuni brani, in particolare, hanno suscitato l’emozione del pubblico. Tra questi, “Core ‘ngrato” e “I te vurria vasà”, eseguiti dal partenopeo Luigi Leone; “Everybody hurts” dei R.E.M., cantato con intensità e delicatezza espressiva dal mezzosoprano Cecilia Romilio; “Con te partirò” e “Funiculì funiculà”, eseguiti dal baritono Filippo Nocciolino.

Il coro è stato accompagnato dal pianoforte del giovanissimo Paride Romilio. Al termine della serata, entusiasta per il successo ottenuto, l’associazione “I cori e le tradizioni” ha ringraziato il numeroso pubblico che ha visitato la mostra e assistito al concerto.