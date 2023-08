GIORNATA DI RIVOLTA POPOLARE A FRAINE SUL PONTE RIO TORTO

Dopo che è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del Ponte Rio Torto, situato al Km 16+ 750 della SP 162 Carpineto Sinello - Castiglione Messer Marino nel comune di Carunchio, con l’ordinanza numero 788 della Provincia di Chieti, che ha riscontrato il danneggiamento su una delle pile del ponte si è proceduto in via cautelativa la interdizione del transito sul ponte fino all’espletamento dei necessari accertamenti. L’impresa era in loco per posizionare i blocchi e chiudere definitivamente ogni forma di passaggio, ciò ha provocato risentimento nei cittadini frainesi per gli indubbi danni conseguenziali. Intanto rileviamo che in modo improvvido l’impresa non aveva posto nessuna sbarra di limitazione prima dei lavori e quindi si arrivava a 10 metri con le macchine e nemmeno a monte del comune di Fraine.

Ma una domanda diventa esiziale a questo punto:

Trattandosi di lavori di massima urgenza e quindi senza nessuna gara di appalto ma bensi con affidamento diretto perché questi stessi lavori sono stati affidati alla DLDM GROUP SRL di Castiglione Messer Marino di cui non siamo certi che abbia l’esperienza e la competenza? E poi ci chiediamo perché questi lavori non sono stati affidati alla M.D.A. Servizi S.r.l. (della famiglia Di Tommaso) che ha la sede operativa a pochi metri dal ponte Rio Torto e che soprattutto è già intervenuta con indubbi e ottimi risultati già nella messa in sicurezza del ponte principale sul fiume Treste. Pensiamo che la Provincia di Chieti nella figura della dottoressa Paola Campitelli ci debba delle risposte chiare e trasparenti.

La presente comunicazione viene inviata alla Provincia di Chieti, ai sindaci dei comuni di Fraine, Roccaspinalveti, Carunchio e Castiglione Messer Marino oltre agli organismi di stampa.

