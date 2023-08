A Vasto la mostra della “caravaggesca” Lorella Ragnatelli

L’ ACM - Associazione delle Competenze Multidisciplinari di Vasto, presenta una mostra dedicata all’artista Lorella Ragnatelli detta “caravaggesca” a Palazzo d’Avalos, sale Bontempo, dal 21 al 27 agosto 2023. Una mostra fortemente voluta da tutti gli associati ACM e curata da un team di lavoro della stessa associazione, propone opere perlopiù inedite di Lorella Ragnatelli che è alla sua prima esposizione personale. Vicina alla pittura del Caravaggio e ai suoi seguaci, influenza che si riflette nelle opere dell’artista, la Ragnatelli ricorda spesso, quando si discute d’arte, della portata rivoluzionaria nella pittura del Caravaggio, così da intenderlo come “il primo pittore dell’età moderna”.

La mostra, che si aprirà il 21 agosto 2023 alle 18.30 presso le sale Bontempo di Palazzo d’Avalos, ospiterà tutta la miglior produzione di Lorella Ragnatelli.

“Cos’è in buona sostanza l’arte di questa giovane artista?” Spiega il Presidente dell’ACM Carlo Viggiano: “È l'eterna magia della pittura che parte dal soggetto ma finisce sempre per interpretarlo, trasfigurarlo, travisarlo. In questo senso noi dell’ACM non possiamo che augurare alla giovane artista molisana di guardare sempre in là, oltre la crudezza del reale. La pittura, già se ne vede qualche importante risultato, può diventare per l’artista, più che un piacere estetico, la ricerca della propria personalità quindi l'estrinsecazione dei propri sentimenti”.

Si intravedono, nelle opere di Lorella Ragnatelli, attenzione di crescita di immagine, sedimento di energia vitale. I vari elementi della composizione vengono in tal modo ad essere collegati in un tessuto in cui tutto corrisponde in accostamenti formali e coloristici. Così come nell'opera dal titolo “DOCETE ME VIVERE” coesistono tutti gli elementi annunciati nel titolo. Disegno impeccabile, particolari curati, colori intensi esaltano la luce, la recuperano, la rifrangono, il motivo che diventa gioia, libertà, passione. L'artista si serve del colore per articolare le forme, per sprigionare la magia dell'arcano nelle figure. Si percepisce infatti la gioia creativa di un artista che sa sollevare il velo della creatività per riproporla in modo originale come vibrazione dall'accento sempre comprensibile. Una cristallina realizzazione resa per illustrare un significato interiore, per umanizzare le dimensioni, per sradicare la concezione del tempo. C'è una completa aderenza ai motivi trattati, ad assorbirne sensazioni e vibrazioni di questo mondo dipinto che nel suo intimo si dilata. Lorella Ragnatelli unisce se stessa alla sua creazione, mettendovi la sua facoltà di traduzione di una dimensione che del reale ha solo l'apparenza. La pittura ora si trasforma in scelta di vita per diventare Arte. Le opere esposte a Palazzo d’Avalos di Vasto sono una suggestiva serie di tele frutto di maturazione nello studio e nella conoscenza di tecniche composite che attribuiscono all'artista un grado di bravura piuttosto elevato. Concludiamo nel dire che le sue opere costituiscono una sintesi di tecnica fra presente e passato, cromatismi che sfuggono le lusinghe tendenziali per dar vita ad opere ricche di sentimento emotivo che lasciano intatto il fascino di opere palpabili di emozioni.

Al vernissage sarà presente l’assessore alla cultura Nicola della Gatta e si concluderà con un brindisi offerto dalla cantina Terre del Tosone.





