DI TORO E DI NINNI DIVERSAMENTE DA SPADANO

"Ben conosciamo e apprezziamo l'impegno e il lavoro portato avanti dalla Regione Abruzzo nella gestione della sanità ma, ad oggi, non possiamo negare le innumerevoli criticità che da tempo affliggono il nostro territorio.” Lo afferma in una nota il gruppo consiliare “San Salvo Popolare e Liberale” rappresentato da Nicola Di Ninni e Alfonso Di Toro. “C’è una sanità che soffre per la carenza di personale, di strutture e strumentazione efficienti, di una organizzazione più efficace delle risorse umane. Ci sono, inutile ignorarlo, operatori in parte demotivati perché alcune istanze restano inevase per molto tempo. Ci sono liste di attesa ancora troppo lunghe. Non si riescono ad eseguire prestazioni in tempi congrui per poter effettuare una diagnosi ed iniziare una terapia, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Interventi concreti e risolutivi - evidenziano i consiglieri - sono necessari e non più procrastinabili per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti. C’è ancora tanto da fare e confidiamo che non ci si fermi qui. Chiediamo, perciò, un ulteriore impegno alla Regione al fine di arginare con celerità le criticità ancora esistenti. Auspichiamo, quindi, azioni di rafforzamento della rete ospedaliera territoriale e soprattutto che si risolvano le problematiche sopracitate che ormai, da tempo, affliggono i cittadini del nostro territorio per un servizio sanitario più efficiente e sostenibile.“