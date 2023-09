ATTENTI AL LUPO, ANZI AI LUPI

Premetto che sono fortemente convinto che ogni animale debba essere protetto e debba vivere nel proprio habitat naturale. Quello che sta accadendo da un anno a questa parte sta diventando ridicolo, in quanto leggiamo solo comunicati da parte delle istituzioni senza che esse facciano azioni incisive al fine di risolvere il problema. Il lupo o i lupi che vengono visti come il nemico pubblico N 1 scorrazzano tranquillamente e indisturbati vicino le nostre abitazioni, presumibilmente in cerca di cibo.



La riflessione che si dovrebbe fare a mio modesto avviso è di capire chi ha popolato la nostra zona con i lupi e perché. Forse hanno pensato che popolando con i lupi le nostre aree, avrebbero risolto il problema dei cinghiali?



Quotidianamente leggiamo articoli e post da parte delle associazioni, dai rappresentanti delle istituzioni e addirittura non ultimo dall’Ente parco, ma puntualmente tutto passa in sordina e il problema resta. Detto questo, concludo che il vero problema non è il lupo in se stesso, visto che non sta vivendo neanche nel suo habitat naturale, ma è l’immobilismo degli organi preposti nel prendere decisioni al fine di risolvere il problema.