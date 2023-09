Celebrazione della Vita e dell'EreditÃ  di Nick Di Michele, uomo Amato e Rispettato nella ComunitÃ  di Termoli

È evidente che Nick Di Michele sia stato una figura amata e rispettata all'interno della comunità di Termoli. La sua presenza sia come consigliere comunale che come Capo della polizia Penitenziaria di Parma ha sicuramente lasciato un'impronta positiva nelle vite di molte persone. L'ampia partecipazione di parenti, amici, figure politiche, religiose e membri della comunità locale ai suoi funerali testimonia quanto fosse considerato e stimato. La sua dedizione nel difendere il bene comune e il suo impegno nella Polizia Penitenziaria sono chiaramente evidenti. Il fatto che fosse sposato e padre di un figlio sottolinea il suo legame con la famiglia e la sua responsabilità come genitore.



L'applauso lungo e sentito che ha accompagnato il suo feretro è un segno tangibile dell'affetto e del rispetto che la comunità nutriva nei suoi confronti. Questi gesti dimostrano quanto fosse profondamente connesso con le persone che aveva toccato durante la sua vita. La presenza del vescovo Gianfranco De Luca per celebrare i funerali è un segno della stima e dell'importanza che Nick Di Michele ha avuto nella sfera religiosa della comunità.



Questo tributo e ricordo di Nick Di Michele attraverso un video contribuiscono a preservare la sua memoria e l'impatto positivo che ha avuto sulle persone che lo hanno conosciuto e che hanno lavorato con lui. (nel video la testimonianza di Gianluca Castaldi). La sua eredità di dedizione al servizio pubblico e di sostegno alla comunità senza dubbio continuerà a influenzare coloro che lo hanno conosciuto."



Desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze per la perdita del vostro caro Nick (Nicolino) Di Michele. Le sue qualità di uomo impegnato nel bene comune, di devoto padre e di stimato Capo della polizia Penitenziaria di Parma hanno lasciato un'impronta profonda nelle vite di molte persone. Il suo contributo alla comunità di Termoli e oltre è stato prezioso e riconosciuto da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Vi porgiamo le nostre più sincere condoglianze e speriamo che il vostro dolore possa essere alleviato dalla presenza e dal sostegno degli amici e delle persone care che vi circondano.