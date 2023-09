Service Viva Sofia Lions del Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Nella mattina di venerdì 25 agosto il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha promosso il service Viva Sofia! Due mani per la vita in una zona attrezzata ad hoc presso il lido balneare ‘da Mimì’ sul litorale del golfo d’oro a Vasto Marina. L’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità della direzione medica e della direzione del dipartimento di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale S. Pio da Pietrelcina di Vasto. Infatti, dopo l’introduzione da parte del presidente del Lions Club Massimo Molino, che ha raccontato ai

presenti come nasce il service e quali sono i suoi obiettivi, è stata la Dr.ssa Francesca Marino a parlare dell’importanza di imparare come intervenire in attesa dei sanitari, perché farlo prontamente può davvero salvare una vita, oltretutto di un bambino.

È dunque toccato a tre infermieri del Pronto soccorso – 118 scendere nel dettaglio pratico su cui si è soffermato in primis Ciro Sperinteo , il quale ha parlato anche della fisiologia del tratto laringo-faringeo. Il collega Fernando De Flumeri ha dipanato molti dei dubbi e delle consuetudini errate che, anziché dare un aiuto in situazioni emergenziali come il soffocamento da ostruzione delle vie aeree, possono arrecare danni.

La dimostrazione pratica dell’intervento di disostruzione e di una eventuale respirazione cardiopolmonare, in primis su bimbi più piccoli, è stata affidata a Giovanni Giammichele

che, con l’aiuto di alcuni specifici bambolotti, insieme ai colleghi ha messo i presenti alle prese con le corrette manovre da eseguire. La parte conclusiva dell’evento è stata dedicata al come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree negli adulti e a rispondere alle numerose domande poste da genitori e nonni.

‘È un service che nel corso degli anni è stato apprezzato proprio per i suoi scopi – ha detto il presidente Massimo Molino – e di cui è ormai consolidata l’efficacia. Per questi motivi lo replicheremo anche all’interno di una scuola nei prossimi mesi.’