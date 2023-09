"Casearia" La Prima Fiera dei Formaggi Italiani Ã¨ un Successo!

Il secondo giorno della tanto attesa "Casearia", la prima Fiera dei Formaggi Italiani, ha visto una notevole affluenza di visitatori ad Agnone, e noi siamo qui per documentare questa straordinaria mostra-mercato, che si svolge in Via Alcide de Gasperi con ingresso da Largo Francesco Saverio Sabelli.

Con oltre 50 espositori, la manifestazione offre molto di più di una semplice esposizione di formaggi. Qui troverete artigianato locale, intrattenimento musicale e spettacoli che animano l'intera città. La "Casearia" è un evento completo, che include convegni, degustazioni, visite guidate della città e molte altre attività, rendendola davvero unica nel suo genere nel centro-sud Italia.

La "Casearia" è un progetto ambizioso finalizzato a promuovere la cultura della filiera lattiero-casearia delle regioni italiane. Questo settore rappresenta un valore economico e sociale con una storia profonda e radicata nel tessuto culturale del nostro paese.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è presentare un modello di sviluppo economico sostenibile attraverso una manifestazione specializzata e di alta qualità. La "Casearia" è incentrata sui valori di autenticità delle diverse regioni italiane, promuovendo al contempo la sostenibilità economica e ambientale. Questo approccio mira a valorizzare le specificità territoriali, promuovendo i prodotti locali e incoraggiando il turismo sostenibile.

Il contesto italiano vede la concentrazione delle fiere lattiero-casearie principalmente nel Nord del Paese, mentre il resto del territorio ospita eventi focalizzati su tipicità regionali specifiche, come il formaggio di bufala o il parmigiano. La "Casearia" nasce dalla volontà di colmare questo divario e sviluppare un'offerta integrata che includa prodotti, cultura, turismo, paesi e borghi rurali, tutto in linea con le politiche dell'Unione Europea. La fiera offre ai visitatori un'esperienza immersiva attraverso un percorso sensoriale ed emozionale.

Un Concorso di Eccellenza

Uno dei momenti clou della "Casearia" è l'assegnazione dell'oscar dei migliori formaggi italiani. Gli organizzatori prevedono quattro categorie di premi: la migliore pasta filata fino a tre mesi, la pasta filata di oltre tre mesi, il miglior formaggio semi-stagionato e quello stagionato. I vincitori riceveranno un originale trofeo realizzato dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli. Questo concorso, il primo del centro-sud Italia, vede la partecipazione di oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia.

Un Appuntamento da Non Perdere

La "Casearia" è un appuntamento imperdibile per gli amanti del formaggio, della cultura gastronomica e della sostenibilità. L'evento si svolge ad Agnone, dal 1 settembre al 3 settembre, con orari di apertura dalle 10:00 alle 20:00. Non perdete l'occasione di scoprire la ricchezza e la diversità dei formaggi italiani, mentre sostenete la promozione di prodotti locali di alta qualità e il turismo sostenibile nel centro-sud Italia.