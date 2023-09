Bellissima serata di festa in Piazza De Gasperi alla 167

È stata l’occasione, con gli amici della coalizione e i Consiglieri Comunali di minoranza, per presentare ufficialmente l’associazione “L’AltraCittà”, un contenitore di idee e progetti per raccontare e promuovere il nostro impegno per San Salvo, i nostri valori democratici, l’attenzione all’ambiente e alle persone.

“L’AltraCittà” è un motore animato dalla passione e dall’impegno di tanti giovani e cittadini sansalvesi che, volontariamente e in modo disinteressato, dedicano il proprio tempo alla comunità, dimostrando che non si fa politica solo in campagna elettorale o per un tornaconto.