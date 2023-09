BUONA MERITATA PENSIONE DOTT. LALLA

Qualche giorno fa il Dott. Michele Lalla è andato in pensione. Questo il suo post:

Ieri, dopo 44 anni, è stato il mio "ultimo" giorno di lavoro. Ringrazio la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, i miei superiori, i miei colleghi di lavoro e dell'università, i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INAIL, dei Vigili del Fuoco , i magistrati che si sono avvicendati nel corso degli anni, gli addetti agli uffici giudiziari, le forze di polizia, gli imprenditori, le forze sociali e sindacali, tutto il mondo del lavoro ed in particolare la mia famiglia che, in questi " pochi anni" mi ha sopportato e supportato. Occuparsi di sicurezza sul lavoro implica risvolti sociali, umani e professionali che investono in maniera diretta le persone e, questo, ancor di più se si opera in un ente di controllo. Duttilità empatia e fermezza per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati e far rispettare le leggi, perchè la sicurezza sul lavoro va intesa come un processo reale, costante e continuo di azioni da compiere quotidianamente.

Ai miei giovani colleghi, agli amministrativi e alle dott.sse del mio servizio un augurio sincero di buon lavoro. A Milena, Nicola, Vincenzo e Annamaria un pensiero particolare, ora sono loro i decani del Servizio PSAL. Per quanto mi riguarda, dopo un " breve periodo di ferie" , continuerò a sviluppare le mie passioni, alcune accantonate, altre mai lasciate.