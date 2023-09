Revocato il divieto di utilizzo dellâ€™acqua potabile

Con la revoca al divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano nelle contrade di Montalfano, Ributtini e Reale ci auguriamo si possa finalmente mettere la parola fine a una vicenda paradossale, che per dieci giorni ha rappresentato causa di forte apprensione per quasi mille concittadini. Un clima di incertezza che ha confermato il triste senso di abbandono da parte degli amministratori e la conseguente insoddisfazione dei residenti delle zone interessate, lasciati per giorni senza acqua e senza le indicazioni necessarie per tutelare la propria incolumità fisica.

Il divieto all’utilizzo dell’acqua per uso potabile, unito al colpevole ritardo nell’attivare la fornitura tramite autocisterne, ha comportato notevoli disagi agli utenti delle contrade; disagi che certamente potrebbero costituire titolo di numerose richieste risarcitorie per l’interruzione del servizio. Dando seguito alla nostra interpellanza dello scorso 28 agosto, purtroppo rimasta senza alcun riscontro ufficiale da parte dei destinatari, ci auguriamo che il Sindaco voglia predisporre di concerto con Sasi S.p.a. idonee misure di ristoro per i disservizi patiti dai residenti delle contrade di Montalfano, Ributtini e Reale per i 10 giorni di sospensione dell’acqua potabile. Da parte nostra, il Gruppo Consiliare di Officina Cupello non mancherà di affiancare i cittadini nell’adozione di tutte le eventuali azioni idonee a garantire il diritto alla salute e il consumo dell’acqua potabile.