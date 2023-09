Piccante e Cultura - Il Festival del Peperoncino 2023 a Diamante (Cosenza)

Dal 6 al 10 Settembre 2023, Diamante, la splendida città di mare del Tirreno Cosentino, ospiterà la XXXI edizione del Festival del Peperoncino. Questo festival, ormai tradizione, porterà cinque giorni di pura festa e intrattenimento. Gli eventi saranno vari e avvincenti, e il meglio di tutto è che sono GRATIS! Durante il festival, potrete godervi spettacoli eccezionali, mostre d'arte, convegni medici dedicati al peperoncino e una competizione di disegnatori chiamata "Vignette sul Ring." Inoltre, ci saranno proiezioni di film piccanti e la storica finale del "Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino."





Ma il Festival del Peperoncino offre molto di più. È anche un paradiso gastronomico con numerosi stand che offriranno specialità locali e internazionali, piccanti e non, permettendovi di esplorare diverse varietà di peperoncino e scoprire le novità culinarie da tutto il mondo. L'intrattenimento è garantito con cabaret, teatro di strada e cinema piccante. Gli amanti della satira potranno divertirsi con "Vignette sul Ring," una competizione di disegnatori che si esibiscono in diretta sul palco, sottoponendosi al giudizio degli spettatori. La colonna sonora sarà fornita dai "Raggi fotonici," direttamente da Raidue.





Il Festival non si limita solo al divertimento, ma offre anche occasioni di apprendimento e scoperta. Al Museo DAC, potrete ammirare la mostra "Peperoncini dal mondo" con oltre mille varietà di "capsicum." In Piazzetta San Biagio, si terranno convegni medici sul "Peperoncino che fa bene alla salute e all'eros."

È importante notare che durante il Festival, non sarà possibile accedere al centro della città con l'auto, ma non preoccupatevi. Vigili urbani e personale ausiliario saranno presenti per aiutarvi a parcheggiare al di fuori della città. Inoltre, saranno disponibili navette a pagamento da e per l'area del Festival dalle 17 fino a mezzanotte, per agevolare gli spostamenti dei visitatori.





E se desiderate esplorare ulteriormente, alle ore 17 ci saranno visite gratuite nei campi di peperoncini. Inoltre, il Museo del Peperoncino a Maierà sarà aperto per gli appassionati dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Il Festival del Peperoncino 2023 a Diamante offre un'esperienza completa, un mix di gusto, cultura, salute e divertimento. Preparatevi a vivere cinque giornate indimenticabili nel nome del piccante!





link guida al festival 2023:



https://www.peperoncinofestival.org/documenti/guidafestival2023.pdf