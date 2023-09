Danni dell'alcol in gravidanza

Il 9 settembre si celebra, dal 1999, la Giornata mondiale della Sindrome Feto-alcolica e disturbi correlati, per aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’alcol in gravidanza. In occasione della ricorrenza, sabato prossimo l’Unità operativa Ser.D, il Servizio di Assistenza Consultoriale, l’Area Ostetrica del SAPS e il Dipartimento Materno Infantile allestiranno info points presso gli ingressi degli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto, sedi dei Punti nascita, dove verranno forniti informazioni e materiale informativo riguardante l'argomento.

L’iniziativa di sensibilizzazione si colloca nell’ambito delle attività di Health Literacy previste nel Piano Aziendale Prevenzione 2021/2025 intitolato " Mamma beve – bimbo beve - aumentare la consapevolezza sul fattore di rischio alcol per prevenire i disturbi dello spettro fetale alcolico (Fasd) nella popolazione in condizioni di vulnerabilità”.

Nell’occasione viene anche data diffusione a questo video, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità “Quanto fa male bere alcol in gravidanza”

A seguire i link per Serd e Assistenza Consultoriale

https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/servizio-di-recupero-tossicodipendenti-sert.html





https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/medicina-consultoriale.html