CONDOGLIANZE A ROSARIA ED ANDREA

Antonio l' ho conosciuto, perché ha partecipato a diverse iniziative organizzate con Rosaria: a scuola, nelle fattorie didattiche, nei week end di studio, nella coprogettazione di alcuni bandi formativi. Sempre cordiale e sempre corretto, mai una parola non pesata. Nelle iniziative di Ricocloun sempre accanto alla sua Rosaria, come dimostra questa foto che ci piace ripubblicare: si vedeva che erano una coppia solida, di quando non solo le coppie, ma la società era solida.



Dai racconti di Rosaria su facebook, si apprendeva che si erano conosciuti a Borrello (dove lei tornava in estate con la sua famiglia originaria del posto, ma emigrata a Roma) e si erano messi insieme da ragazzi, per poi sposarsi ed affrontare la vita: con le sue gioie, i due figli Enrico ed Andrea, e coi suoi dolori, la struggente perdita di Enrico.

Antonio e Rosaria avevano costruito insieme l' apprezzato sodalizio di clownterapia, Ricocloun, per aiutare i ragazzi ed i pazienti ricoverati, proprio in memoria del loro adorato angelo salito in cielo. Erano sereni insieme, con Andrea che dava loro soddisfazioni nello studio e nella vita. Ma purtroppo Antonio se l'è portato via quel che oggi si dice "un brutto male". Chi lo ha conosciuto ritiene tutto questo ingiusto, perché ci lascia un uomo giusto; dunque si tratta di una ingiustizia che colpisce anzitutto Rosaria.

Di fronte a questa ingiustizia, purtroppo, noi mortali possiamo solo restare attoniti, ricordare Antonio con l' affetto che merita e non far mancare a Rosaria ed Andrea il sostegno che meritano come Amici e come persone perbene. I funerali ci saranno domani venerdì 8 settembre alle 11 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Vasto