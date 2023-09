NUOVO TASSELLO PER I PATTI EDUCATIVI CON ARGENTINA E BRASILE

Nella mattinata di domenica 10 settembre, Ruben e Juan Carlos Fangio, figli del pluricampione del mondo di Formula 1 Juan Manuel, sono stati ricevuti in Comune da Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio, località dove è nata la mamma di Fangio, trasferitasi a Balcarce (in Argentina) con il marito Loreto, originario di Castiglione Messer Marino.

Proprio a Castiglione i Fangio, insieme alle mogli e a quattro operatori di una tv argentina, alloggiano in questa visita per la scoperta delle origini. Giunti a mezzogiorno di sabato 9, sono stati accolti dall’ Associazione Abete Bianco presieduta da Dina Consilvio. Nel pomeriggio, la delegazione è stata ricevuta in Comune dal sindaco Silvana Di Palma, in una suggestiva cerimonia alla presenza dei suoi predecessori Emilio Di Lizia e Felice Magnacca. Subito dopo gli argentini hanno fatto visita al Museo Fangio, gestito dall’Associazione dedicata al pluricampione e presieduta da Domenico Fangio, mentre a sera hanno partecipato ad una conviviale al Ristorante Palucci a base delle sagne a lu cuttore, prodotto topico locale.

Nel corso della cerimonia a Tornareccio, agli illustri ospiti è stata consegnata una pergamena per suggellare l’incontro e per sottolinearne la valenza organizzativa, ai fini del Progetto a cui sta lavorando da tempo il Dipartimento abruzzese dell’Associazione nazionale sociologiche: i Patti educativi di comunità per il turismo delle radici. A tal proposito il presidente dell’Ans Abruzzo Orazio Di Stefano ha dichiarato: “Abbiamo già sottoscritto, nel novembre scorso a Montreal, Patti educativi con autorità scolastiche canadesi. Stiamo lavorando perché la prossima tappa si svolga in Sud America e ne stiamo discutendo con il mondo accademico di Balcarce – Mar del Plata (Argentina) e di Salto (Brasile). In questo percorso siamo accompagnati dal presidente della Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo, Pietro Smargiassi, che è stato il capo della Delegazione in Canada. Per questo la pergamena che abbiamo consegnato ai figli di Fangio, oltre che da me, è stata sottoscritta anche da lui. Peraltro abbiamo piacevolmente scoperto che Juan Carlos, uno dei figli di Fangio, fa parte della comunità accademica di Balcarce, insieme alla sua coniuge. Essi conoscono bene i loro colleghi Claudia Bruno e Claudia Castellani, presentatici da Olga Colella, referente del gemellaggio con Balcarce, sottoscritto dal sindaco di Castiglione Massimo Mastrangelo nel 2010. Anche il contatto col Brasile ha origini castiglionesi (ovvero Josè Tatangelo, amico del mio collega Domenicangelo Litterio, Direttore del Laboratorio nazionale Aree interne della nostra Associazione). Tali positivi e costanti rapporti con i propri residenti oltreoceano candidano oggettivamente queste comunità dell’interno ad ospitare gli auspicati stage e summer school, previsti nei ricordati Patti educativi”

Dopo la cerimonia, gli argentini hanno visitato e molto apprezzato l' azienda apistica ADI, rinomata in tutto il mondo