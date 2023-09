L’augurio del sindaco per il buon rientro a scuola

“Buon rientro a scuola”. E’ l’augurio che il sindaco Emanuela De Nicolis ha rivolto a tutti gli studenti dell'istituto comprensivo "Gianni Rodari" questa mattina, accompagnata dall’assessore all’Istruzione Elisa Marinelli. Il Sindaco ha visitato le diverse sedi scolastiche per fare gli ultimi controlli anche in considerazione del trasloco avvenuto delle scuola dell'infanzia di Sant'Antonio e delle Marinelle per i lavori di ristrutturazione degli edifici. Il sindaco di San Salvo si è accertata personalmente che le maestre e i bambini avessero trovato tutto il necessario per svolgere le attività scolastiche in serenità.

Domani sarà il primo giorno di scuola per il polo scolastico di via Melvin Jones e delle scuole secondarie di primo grado "Salvo D'Acquisto” mercoledì dell'istituto Superiore "R. Mattioli".

Ecco il messaggio inviato dal sindaco per l’inizio del nuovo anno scolastico agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola:

“Cari bambini e cari ragazzi, da oggi vi apprestate a vivere un nuovo anno scolastico. Tante sono le aspettative in ognuno di voi, così come la voglia di apprendere nuove nozioni, quella di ritrovare i vostri compagni di scuola e i vostri insegnanti. La scuola è un luogo in cui ci si sente sempre accolti, in cui ogni studente si trasforma giorno dopo giorno, nell’adulto e nel cittadino di domani, con una grande responsabilità che segue quella delle famiglie, in un lavoro sinergico. Oggi, vorrei augurare a tutti voi, che possiate nutrire quella sana passione per

lo studio che vi consentirà di scoprire chi siete e le vostre potenzialità, che vi darà contezza della vostra identità, delle vostre radici e al contempo la capacità di aprirvi al mondo e al diverso. Vi auguro di coltivare il senso dell’appartenenza e del bene comune, la consapevolezza dei diritti e dei doveri che da essi derivano. Infine voglio ringraziare i dirigenti, gli insegnanti, i collaboratori scolastici e tutti coloro che concorrono alla formazione della vostra istruzione. Buon anno scolastico a voi tutti, con affetto il vostro Sindaco Emanuela De

Nicolis”.