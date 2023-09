Sabato “Bambini in Festa” e ‘Pigiama Run’

Il centro cittadino si prepara ad accogliere i bimbi e i loro genitori che parteciperanno alla seconda edizione di “Bambini in Festa”, l’iniziativa organizzata dalla New Generation e patrocinata dal Comune di San Salvo. La chiamata per tutti è per le ore 16:30 nei punti di raccolta attivati dalla villa comunale e sino a piazza San Vitale dove si attenderà l’arrivo del Pigiama Run, la storica corsa e camminata non competitiva gratuita di Lilt (Lega italiana contro la lotta ai tumori) dedicata alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

“Bambini in festa è una manifestazione ludo ricreativa dove parteciperanno le associazioni cittadine sportive, musicali e culturali. Un grande momento per far conoscere il lavoro svolto dai diversi sodalizi attraverso l’incontro dei più piccoli, diretto e manuale, con i giochi e gli strumenti. Promozione che servirà ad allontanarli dalla strada per preferire un impegno sano attraverso sport, musica e cultura” afferma l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Marinelli.

Per questa seconda edizione della New Generation sono stati allestiti dei punti aggregativi con trucca bimbi a cura della Croce Rossa Italiana, palloncini colorati, artistici di strada (giocolieri e clown), informazione alla donazione del sangue con la presenza della sezione comunale dell’Avis e la possibilità di iscriversi al gruppo Agesci di San Salvo. Non mancherà la distribuzione a tutti di merendine offerte da Gm Raspa di via degli Oleandri e Conad di via Gargheta.

“Sabato pomeriggio gli eventi ‘Bambini in Festa’ e ‘Pigiama Run’ animeranno, in questo pomeriggio di settembre, il nostro centro cittadino. Verranno promosse la conoscenza e la solidarietà avendo come protagonisti i più piccoli e le loro famiglie. Due eventi che dimostrano la vivacità di San Salvo e dei suoi cittadini sempre pronti a partecipare nel nome della condivisione di valori civici” conclude il sindaco Emanuela De Nicolis. Se qualche associazione non è stata contattata può inviare la propria adesione contattando il 347.4890770 o 3476586954.