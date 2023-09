Una partita di calcetto tutta al femminile per promuovere i valori sani dello sport oltre a diventare una occasione per trasformarsi in strumento di pace e di sviluppo sociale. E’ lo scopo della prima edizione del trofeo “Tacchi e Sorrisi” che si svolgerà domenica 24 settembre dalle ore 16.00 presso lo Sport Village a San Salvo. Le due squadre che si confronteranno saranno sorteggiate domani, 15 settembre alle 19.00 presso lo Sport Village in via Croce Tano a San Salvo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Salvo, è stata organizzata dal direttore sportivo Vincenzo Finarelli, della Scuola Calcio Aquilotti San Salvo, in collaborazione con lo Sport Village presieduto da Gianmichele Fidelibus. Entrambe le associazioni si occuperanno a titolo gratuito della logistica. Prima del grande e atteso incontro scenderanno in campo i ragazzi della scuola calcio Aquilotti San Salvo.

L’ingresso è libero.