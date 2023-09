Roberto Antenucci originario di Celenza non è più tra noi

Roberto Antenucci, originario di Celenza sul Trigno, nato il 21 luglio 1975, trasferito a Milano per lavoro e con abitazione a Parma, ha lasciato questo mondo per un incidente domestico accadutogli domenica scorsa. Eseguiva un lavoretto, di quelli che fanno i maschi dentro casa per dare una mano. Purtroppo la sua compagna, rientrata a casa, l’ha trovato per terra privo di sensi, caduto probabilmente dalla scala. Inutile la corsa del 118 all’ospedale dove è deceduto dopo tre giorni. I suoi organi, grazie alla sua generosa disposizione offerta da tempo, continueranno a vivere in chi si trova in caso di bisogno.

Affranti i suoi genitori che vivono a Vasto e i parenti ai quali va il pensiero affettuoso di questa redazione. Addolorati i celenzani e tanti amici vastesi che si stringono intorno ai familiari. Il mio abbraccio affettuoso alla famiglia amica da sempre.