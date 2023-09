Martedì 26 settembre verso le 12 in Abruzzo la sperimentazione di IT-Alert

Martedì 26 settembre, intorno alle ore 12:00, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale effettuerà in Abruzzo la sperimentazione di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico di emergenza, atto ad informare la popolazione che si trova in aree potenzialmente a rischio.

L’obiettivo di IT-Alert (e di tutti i sistemi di allarme pubblico nei diversi Paesi UE), è quello d’informare direttamente la popolazione che si trova all’interno di una zona interessata da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso l’invio di messaggi unidirezionali sui dispositivi mobili accesi e con connessione telefonica. Alcuni utenti nei comuni a confine con il Molise hanno già ricevuto il messaggio in occasione del test in terra molisana. Su iniziativa della Protezione Civile Regionale, al fine di supportare la popolazione e raccogliere feedback dai cittadini, alcuni volontari della Protezione Civile Arcobaleno, debitamente formati, saranno in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo dalle ore 11.30 alle ore 13.30 circa.

Il giorno del test, verrà inviata una notifica a tutti i telefoni cellulari, indipendentemente dalla presenza o meno di una connessione internet. La suddetta notifica recherà una dicitura del tipo:

In caso di allerte meteo, i messaggi di Test di IT-Alert non saranno inviati come da programma.