Annullato un verbale al semaforo sulla statale 16 nel territorio del Comune di Vasto

Ci è giunta alla nostra sede la comunicazione di annullamento del verbale n. SR 48278 DEL COMUNE DI Vasto nei confronti del nostro associato O.M. di Vasto. Il verbale era stato emesso dalla polizia municipale di Vasto per una presunta infrazione commessa il 7.8.2023 alle ore 01,52 nel Comune di Vasto sulla SS 16 KM 519,56 violando l’art. 146 comma 3 per aver oltrepassato la striscia bianca con la segnalazione semaforica in rosso. Cosa che abbiamo appellato poiché il nostro associato avvedutosi di ciò immediatamente si è fermato ed è tornato prima della striscia bianca.

Diamo atto all’ufficio verbali nella persona del Tenente Del Monaco di aver interpretato la buona fede del nostro associato e di conseguenza di aver annullato la sanzione di euro 241,17 e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini A NON PAGARE LE MULTE, INGIUNZIONI O CARTELLE SE NON DOPO AVERLE FATTE DA NOI VERIFICARE, DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.