Asl e Università insieme per la promozione della salute nelle Comunità dei migranti

Iniziativa congiunta tra Azienda Sanitaria e Università in vista della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato". Sono stati gli Studenti del Corso di studi "Assistenza Sanitaria" della “D’Annunzio”, presieduto da Tommaso Staniscia , a mettere in atto interventi di promozione della salute, verso il singolo e l’intera Comunità. Le attività sono state svolte presso tutti i Centri di Accoglienza nel territorio di competenza della ASL Lanciano Vasto Chieti. Gli Studenti del II e III Anno Diego Camardo, Alessandra Monachetti, Alessio Pio Pistillo e Veronica Trave durante il tirocinio formativo si sono concentrati su Igiene Personale e dell'ambiente domestico. Il tutto è stato svolto, differenziando i destinatari, in base alla provenienza dei migranti( Bangladesh, Pakistan, Senegal e India) e l’età (4 – 52 Anni) e superando le varie barriere culturali comunque presenti.

I singoli interventi si sono conclusi con la valutazione dell’apprendimento, attraverso questionario e role-playing, con esito positivo, apportando oggettivi benefici nelle Comunità Migranti in termini di salute collettiva. Le attività sono state coordinate dall’Assistente Sanitaria, Luciana Petrocelli, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, e da Emidio Rosati, Responsabile dell'Unità Operativa "Sorveglianza e Assistenza Migranti".