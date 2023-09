NUOVE OPPORTUNITA' OFFERTE DAL CIRCOLO DELL'AVANTI "SANDRO PERTINI"

Il Circolo dell’Avanti “Sandro Pertini” di San Salvo, nella sua politica di attenzione continua alle problematiche sociali economiche ed imprenditoriali della nostra città e del suo comprensorio, in una conferenza stampa tenuta la mattina del 23 settembre al bar Il Quadrilatero, ha portato all’attenzione dei concittadini, tramite i giornalisti, le nuove opportunità imprenditoriali e di finanza agevolata attualmente esistenti.

“Per creare nuove opportunità imprenditoriali nella nostra città e nel nostro comprensorio - ha spiegato il vice presidente Paolo Di Cicco - è operativa una misura finanziaria gestita da INVITALIA, sotto la denominazione “RESTO AL SUD. Con questa misura gestita dallo Stato si dà la possibilità a uomini e donne, dai 18 ai 55 anni compiuti, di accedere a finanziamenti da 50 mila a 200 mila euro in parte a fondo perduto e in parte con prestito a interessi zero. Noi - ha proseguito Di Cicco - riteniamo che questo strumento finanziario può essere utile e necessario per rivitalizzare il vecchio centro della nostra città, dare ai nostri concittadini nuove prospettive di lavoro ed incrementare l’economia circolante di tutta la città e del suo comprensorio.

Certo è che informazioni di tale portata e valore sociale dovrebbero essere curate con maggiore attenzione dalla nostra Amministrazione comunale che avrebbe dovuto aprire anche uno sportello informativo, ma per sopperire alla distrazione dei nostri amministratori, come accaduto anche con i lavori sul nuovo lungomare, noi del Circolo Dell’Avanti “Sandro Pertini” di San Salvo ci poniamo come sempre dalla parte dei nostri concittadini; ed è proprio per essere sempre più al servizio della nostra città che ci offriamo, gratuitamente, a fornire maggiori dettagli e delucidazioni a chi fosse interessato, contattando me o il nostro Presidente Osvaldo Menna”.