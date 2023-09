ANTIGONE ... non lasciarmi da solo.. mercoledÃ¬ 27 settembre, alle 18

Mercoledì 27 settembre, alle ore 18 presso il Teatro "Figlie della Croce " in via Madonna dell'Asilo, a Vasto, l'Associazione Alzheimer Vasto Italia AVI, in occasione del trentesimo anniversario della giornata mondiale dell'Alzheimer, organizza con il "Gruppo Teatro sperimentale della Torre" lo spettacolo: ANTIGONE ... non lasciarmi da solo... con sceneggiatura e regia di Patrizia Corvino. Un'opera della Grecia antica rivisitata, che unita alla tragedia Alzheimer, ha ancora molto da raccontare. Con attori non professionisti che useranno le loro emozioni per interpretare i personaggi e commuovere il pubblico. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato dall'associazione per l'organizzazione delle varie attività in programma.

Il cast è composto da:

Alfio Barbagallo, Maurizio Baron, Antonio Cardone, Sara Carlucci, Maria Antonietta Finamore, Giuseppe Di Spalatro, Daiana Mancini, Patrizia Milantoni, Miriam Sartori, Antonella Scopa

Danza: Patrizia D’Aloisio

Percussioni: Massimo Laporese

Musiche originali di Pino Piazzolla