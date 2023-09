A Casalbordino borse di studio a studenti meritevoli: termini aperti fino al 30 settembre

I termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli dell’anno scolastico 2022/2023, sono aperti fino al 30 settembre. Le borse di studio, di importo pari ad € 250 ognuna, verranno assegnate secondo criteri di merito a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del vigente regolamento e che abbiano riportato la votazione più alta in relazione al numero di istanze pervenute; per l’anno scolastico 2022/2023 il numero delle borse concedibili è pari a 12 (dodici). In caso di istanze superiori alla disponibilità dello stanziamento di bilancio sarà redatta apposita graduatoria privilegiando i richiedenti con reddito ISEE più basso.

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30.09.2023, i seguenti documenti:

domanda in carta semplice indirizzata all’Assessorato alla Pubblica Istruzione da redigere sui modelli predisposti e disponibili presso l’ufficio segreteria o sul sito internet del Comune di Casalbordino; autocertificazione circa la residenza, l’Istituto frequentato ed il voto riportato a seguito degli esami di maturità, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; copia attestazione ISEE.

Gli interessati potranno ricevere maggiori informazioni presso l’ufficio segreteria del Comune dalle ore 9.00 alle ore 11.00.