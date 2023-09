ANCHE TONINO MARCELLO ALLA CONFERENZA STAMPA DI AZIONE POLITICA

Era presente anche l'ex assessore comunale Tonino Marcello, che attualmente è il responsabile provinciale sud di Azione politica, alla conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio a Pescara, in cui è stata ufficializzata la costituzione della Federazione elettorale Lega- Azione Politica per le prossime elezioni regionali.

In virtù di tale intesa saranno presenti due candidati di Azione politica per ogni lista provinciale alle prossime elezioni di marzo. Nella foto, oltre a Marcello, si riconoscono il coordinatore regionale di Azione Politica, Gianluca Zelli e il coordinatore regionale della Lega Luigi D' Eramo. A breve intervisteremo Tonino Marcello per illustrare i dettagli della Federazione