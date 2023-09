ASSOLTI I VIGILI DINO DI FABIO E NICOLA PAGANO OLTRE A GIANLUCA CIAVATTA

I vigili Dino Di Fabio e Nicola Pagano (difesi dagli avvocati Clementina De Virgiliis ed Alessandra Cappa), dopo dieci dall'inchiesta cosidetta “multopoli”, sono stati assolti dal Tribunale di Vasto per non aver commesso il fatto. Pure l'imprenditore Gianluca Ciavatta è stato assolto, perché il fatto non sussiste. Finisce il calvario giudiziario anche per Carmela Menna e Felicia D'Errico, le cui posizioni si sono prescritte. E si prescriveranno, a breve, anche le contestazioni alle altre due vigilesse coinvolte, che al momento sono state condannate; i loro avvocati, però, hanno già annunciato ricorso in appello ed anche per loro, già dal prossimo mese novembre, come detto, arriveranno alcune prescrizioni.