LA LISTA CITTA' NUOVA ATTACCA LA SINISTRA, PER "LA SUA PREDILEZIONE ALLE OPERE INCOMPIUTE"

Restiamo a dir poco allibiti dalla posizione di una opposizione che in Consiglio comunale a San Salvo dimostra, ancora una volta, di non fare il bene della nostra città. Infatti l’intera opposizione ha votato contro una delibera che prevede di inserire in bilancio ulteriori risorse assegnate dal Governo per le opere, già finanziate durante la passata amministrazione comunale.

Se fosse dipeso da questa minoranza, il Comune di San Salvo avrebbe restituito allo Stato la somma complessiva di euro 232.400,00 concessa per compensare i maggiori costi dovuto ai rincari per la realizzazione delle opere pubbliche. Queste ulteriori risorse sono destinate al completamento del teatro comunale e alla nuova mensa comunale. La motivazione del voto contrario è dettata dal fatto che l’opposizione non avrebbe mai chiesto o non sarebbe stata capace di chiedere i finanziamenti per quelle opere.

Senza mezzi termini la sinistra sansalvese ha detto chiaramente che non avrebbe mai fatto ricorso a nuovi finanziamenti per terminare quel teatro da loro pianificato, da loro progettato e mai completato, per il quale il Comune di San Salvo ha già speso quasi 4 milioni di euro!! La sinistra conferma la sua predilezione per le opere da lasciare incompiute, persino per il loro teatro!!