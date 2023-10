LA RETE APPLAUDE MENNA CONTRO SCHEAL

QUESTO POST DI FRANCESCO MENNA HA RISCOSSO MOLTO SUCCESSO SULLA RETE, SEGNO EVIDENTE CHE L'OPERATO DI SCHEAL NON E' PIACIUTO E NON SOLO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Inaccettabile il parere positivo del Comune di San Salvo e di altri sindaci del territorio. La sanità in Provincia di Chieti versa in condizioni disastrose.

Non è più accettabile continuare a sentire che pandemia, guerra, caro bollette e quant'altro espresso da Schael, sono motivazioni per le quali la sanità in provincia di Chieti versa in condizioni decisamente pessime.

La salute è un diritto di tutti e va salvaguardato e tutelato e sono fortemente rammaricato che tutto ciò non è stato visto e non venga visto visto dagli altri colleghi sindaci che invece ieri hanno espresso un giudizio positivo.

Il San Pio di Vasto, come noto a tutti, continua a registrare una cronica carenza di personale medico, infermieristico e di operatori socio-sanitari la cui insufficienza mette a rischio anche i livelli di assistenza all’utenza e la stessa organizzazione interna dei processi lavorativi. Il tutto unito alla ormai obsoleta strumentazione medica, alla mancata riapertura del reparto di lungodegenza, allo stato di abbandono dell'obitorio, alla mancata riapertura della cucina ospedaliera dopo la chiusura dall'ormai lontano novembre 2019 con pasti che spesso arrivano tardi e freddi, senza tralasciare la problematica ormai nota e mai affrontata e risolta delle tempistiche, lunghe, delle liste d'attesa per effettuare esami diagnostici.

La sanità in Provincia di Chieti non può diventare cavallo di battaglia del centrodestra con amministratori che nascondono il vero e l'inconfutabile.

Basti pensare al Pta di Gissi dove si registra una cronica mancanza di medici specialisti in diverse branche così come la mancanza di apparecchiature medicali e radiologiche con una conseguente mobilità verso altre città e verso altre regioni con tutti i problemi e i disagi che ne conseguono per l'utenza e non solo, oltre alla mancata presa in carico della richiesta di istituire una RSA pubblica e un Hospice da collocare all'intero terzo piano del Presidio con posti letto attrezzati e e la vicenda del PPI ridotto a 12 ore nonostante l'ordinanza del TAR di ripristino del servizio H24.

Carenze, mancanze e disagi che si registrano anche al Distretto sanitario di Castiglione Messer Marino dove sussistono e persistono servizi mancanti e mai ripristinati dopo il pensionamento e/o trasferimento dei medici specialisti, della mancanza dell'ufficio di scelta e revoca del medico legale, del taglio all'ambulatorio di Cardiologia i cui servizi ora vengono erogati solo una volta al mese a differenza del passato dove venivano erogati tutte le settimane.