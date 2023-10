L'ON. GIULIO SOTTANELLI, COORDINATORE DI AZIONE, HA CONVOCATO GLI ISCRITTI ABRUZZESI PER LE ORE 15,30 DI SABATO 7 OTTOBRE A SAN GIOVANNI TEATINO, OVVIAMENTE PER DISCUTERE DELLA COLLOCAZIONE DEL PARTITO ALLE PROSSIME REGIONALI, CHE COMUNQUE NON SARA' CON MARCO MARSILIO, COME GIA' DICHIARATO DALLO STESSO SOTTANELLI, SU MANDATO DELLA DIREZIONE REGIONALE