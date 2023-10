CONTINUA LA SOSTA SELVAGGIA NELLA ZONA DI INSIEME

DA TEMPO STIAMO DANDO VOCE AI TITOLARI DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NELL'AREA DEL CENTRO COMMERCIALE “INSIEME”, CHE CI INVIANO FOTO DI CAMION IN SOSTA SELVAGGIA, DI AUTO ABBANDONATE IN LOCO ED ANCHE, PURTROPPO, DI CAMIONISTI CHE FANNO I PROPRI BISOGNI LUNGO LA STRADA PIENA DI AUTOMEZZI PESANTI.

IL COMUNE HA DIMOSTRATO DI NON ESSERE IN GRADO DI RISOLVERE IL PROBLEMA, DI NON SAPER CREARE UN AREA DI SOSTA PER I CAMION IN QUESTA CITTA' “A VOCAZIONE LOGISTICA”, DI NON SAPERE DOTARE I CAMIONISTI DI QUALCHE BAGNO CHIMICO E NEANCHE DI SAPER CHIAMARE UN CARRO ATTREZZI PER RIMUOVERE UN AUTO ABBANDONATA DA MESI.

E' PUR VERO CHE QUALCHE GIORNO FA I VIGILI SONO ANDATI ED HANNO FATTO DELLE MULTE…MA . COME E' FACILE IMMAGINARE, IL GIORNO DOPO E' TORNATO TUTTO COME PRIMA, ANZI…PEGGIO DI PRIMA: FATTA LA FESTA, GABBATO LO SANTO.