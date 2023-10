E' BELLO VEDERE GLI AMICI CHE FANNO COSE BELLE

SERE FA SONO STATO AL RISTORANTE LA LANTERNA, NEL CUORE DELLA VECCHIA VASTO, IN VIA LARGO DEL CARMINE 6. L'HANNO APPENA FATTO RISTRUTTURARE PER AVVIARNE UNA NUOVA GESTIONE GLI AMICI E MIEI CONCITTADINI SANDRO ED ANNARITA TRANCHETTI, AFFIDANDONE I LAVORI INTERNI A LUIGI IEZZI, ALTRO M IO CARO E VECCHIO AMICO.

HO DAVVERO APPREZZATO IL GUSTO E L'ELEGANZA CHE TRASPARE DALLE PARETI SIGNIFICATIVAMENTE RIDISEGNATE, DALLE VOLTE RIPORTATE ALL'ANTICO SPLENDORE CON MAESTRIA ARTIGIANA E CON SCRUPOLO CERTOSINO. MA PIU' CHE LE PAROLE, A FAR CAPIRE QUEL CHE VOGLIO DIRE CI PENSANO LE FOTO.

COMPLIMENTI A SANDRO ED ANNARITA PER LA SCELTA DI PORTARE LA LORO PROFESSIONALITA' IN UN LUOGO STORICO COME QUELLO DEL VESCOVADO DI HISTONUM E A LUIGI PER AVER PORTATO LA SUA PROFESSIONALITA' CONTEMPORANEA SULLE MURA CHE TRASUDANO STORIA SECOLARE.