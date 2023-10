Benessere, Sport, Turismo & Solidarietà in un solo evento: "Donne in Corsa" e la corsa non solo in Rosa. Donne e Uomini che corrono insieme per testimoniare l’importanza di essere uniti nel contrastare la violenza maschile sulle donne. Ci sentiamo pronti a sostenere le donne e ad aiutarle!

Con questa gara di beneficienza vogliamo "dare più voce ai Centri Antiviolenza" e supportare l’Associazione Dafne che gestisce lo "Sportello Antiviolenza Frida" della Città di San Salvo.

Il nostro auspicio è che questo evento possa essere non solo un’occasione di riflessione per i/le partecipanti alla gara e la comunità sansalvese ma anche un’opportunità per le donne vittime di violenza di chiedere aiuto e rinascere anche grazie ad una nuova alleanza, incentrata sul rispetto reciproco, tra donne e uomini.

La Manifestazione organizzata dall'Atletica Velo Club San Salvo.