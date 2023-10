Diciannovesima “Marcia della Pace”

Il 5 ottobre San Salvo organizza per la diciannovesima volta la “Marcia della Pace” con lo slogan “I giovani a servizio della pace”. Il raduno è previsto per le ore 9:00 in piazza della Pace da dove partirà il corteo che raggiungerà piazza San Vitale attraversando via dello Sport, via Istonia e via Roma. Alla manifestazione parteciperanno le Istituzioni locali, le forze dell’ordine, le associazioni e le scuole del territorio.

In piazza San Vitale ci sarà il messaggio di saluto del sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis cui farà seguito la recita di canti e di poesia delle scuole primarie e della secondaria di primo grado.