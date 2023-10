Le aziende incontrano i futuri periti.

Continua il progetto dell’ATS Bussola “Orientarsi nel mondo dell’apprendistato”, nata con il supporto di Anpal Servizi (l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) e l’I.I.S. Mattei di Vasto, scuola conosciuta per il suo animo innovativo e fortemente interessato a dare un futuro concreto ai propri giovani. La mattina del 9 ottobre presso l' istituto Mattei i futuri periti si sperimenteranno in colloqui di lavoro con i rappresentati di diverse aziende. Una grande occasione di crescita per gli studenti che incontreranno le diverse aziende del territorio e le principali agenzie per il lavoro per imparare a fare un curriculum vitae, sostenere un colloquio di lavoro, farsi conoscere dalle aziende e conoscere da vicino i possibili datori di lavoro. Obiettivo creare sempre più sinergie con il territorio e le sue aziende, far luce sul futuro professionale dei ragazzi e dare loro la possibilità di conoscere le diverse tipologie di contratti



La mattinata sarà articolata in tre momenti chiave. Il primo dedicato a incontri formativi dedicati agli studenti “ Dall’Orientamento al mondo del lavoro” ma anche ai docenti e ai responsabili delle aziende presenti: sulle diverse tipologie di contratto di lavoro come l’apprendistato di I livello, che permette di coniugare il lavoro con la formazione. Il secondo alla partecipazione ai workshop su come candidarsi alle offerte , come interagire con le aziende, massimizzare l’efficacia del CV e svolgere colloqui di lavoro ma anche sull’importanza del personal branding o su pillole di comunicazione. Sarà infine possibile candidarsi a vere offerte di lavoro e interagire direttamente con i recruiter attraverso colloqui conoscitivi volti all’inserimento in azienda.